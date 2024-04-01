|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ŞAHİN
|933
|%47.82
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT KARADENİZ
|4121
|%42.81
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİR
|508
|%46.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UYANIK
|18405
|%28.96
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SÜTCÜ
|14623
|%38.98
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÜÇOK
|8765
|%36.09
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÖZTÜRK
|2436
|%34.87
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