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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.96 3
İL GENEL MECLİSİ
%34.48
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ŞAHİN 933 %47.82 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT KARADENİZ 4121 %42.81 Detay
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİR 508 %46.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UYANIK 18405 %28.96 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SÜTCÜ 14623 %38.98 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÜÇOK 8765 %36.09 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÖZTÜRK 2436 %34.87 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 1481 %54.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı