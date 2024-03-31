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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.66 6
İL GENEL MECLİSİ
%38.11
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
NEŞET DOYGUN 317 %47.53 Detay
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.65
SERKAN BARAN 12177 %55.39 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ PINAR 0 %0 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %46.15
SERKAN GÜZEL 472 %32.62 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.25
EMRAH ÖZDEMİR 23089 %36.66 Detay
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.53
ALİ UĞURLU 415 %48.03 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
OKAN ÇAMUR 281 %20.17 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %12.50
SAFA EROL 109 %43.25 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHTEREM DEMİR 0 %0 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %50.00
FAZLI BATTAL 297 %36.49 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
SERDAL ALTUNKAYNAK 62 %26.50 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT SOYLU 0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SOYLUGAN 0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
YILDIRAY TOK 79 %35.59 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
RÜSTEM CULLAZ 0 %0 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %28.57
MUSTAFA KAMAR 189 %36.84 Detay
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
ERCAN ŞAYHAN 399 %61.01 Detay
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
BAYRAM UZAN 701 %48.71 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %14.29
BABAOĞLAN ALTUN 115 %39.93 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %85.71
EMİN YILMAZ 730 %39.42 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL DEMİRALP 0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAMMA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
YUSUF KURT 250 %8.18 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TERECİ 0 %0 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL TOPAL 0 %0 Detay
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 526 %63.07 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %54.55
MUSA GÜNAY 574 %40.34 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %61.54
NURETTİN YURTSEVER 684 %33.16 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ALP 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı