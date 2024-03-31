|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
|NEŞET DOYGUN
|317
|%47.53
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|
BOR
Açılan Sandık Oranı %95.65
|SERKAN BARAN
|12177
|%55.39
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ PINAR
|0
|%0
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|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %46.15
|SERKAN GÜZEL
|472
|%32.62
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.25
|EMRAH ÖZDEMİR
|23089
|%36.66
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %23.53
|ALİ UĞURLU
|415
|%48.03
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|OKAN ÇAMUR
|281
|%20.17
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %12.50
|SAFA EROL
|109
|%43.25
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHTEREM DEMİR
|0
|%0
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|FAZLI BATTAL
|297
|%36.49
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SERDAL ALTUNKAYNAK
|62
|%26.50
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT SOYLU
|0
|%0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SOYLUGAN
|0
|%0
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|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|YILDIRAY TOK
|79
|%35.59
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜSTEM CULLAZ
|0
|%0
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|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %28.57
|MUSTAFA KAMAR
|189
|%36.84
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ERCAN ŞAYHAN
|399
|%61.01
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %62.50
|BAYRAM UZAN
|701
|%48.71
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %14.29
|BABAOĞLAN ALTUN
|115
|%39.93
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %85.71
|EMİN YILMAZ
|730
|%39.42
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL DEMİRALP
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAMMA ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|YUSUF KURT
|250
|%8.18
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TERECİ
|0
|%0
|Detay
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL TOPAL
|0
|%0
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|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|526
|%63.07
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|MUSA GÜNAY
|574
|%40.34
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %61.54
|NURETTİN YURTSEVER
|684
|%33.16
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ALP
|0
|%0
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