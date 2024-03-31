|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.46
|ABDULLAH ÖĞE
|17815
|%35.31
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %14.81
|HAKAN SUNAL
|8117
|%37.47
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %13.46
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|2399
|%37.61
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %42.00
|OSMAN İNAN
|3312
|%35.83
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %11.00
|MUSTAFA ÇETİN
|2922
|%35.69
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|GEDİZ COŞKUN
|8898
|%49.13
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %9.33
|HİKMET ATA
|420
|%24.45
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %12.35
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %4.55
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %16.67
|GÖRKEM GÖKKAYA
|760
|%21.58
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %14.40
|GÖKHAN SAYGI
|5550
|%33.58
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