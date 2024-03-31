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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.66 1
İL GENEL MECLİSİ
%36.02
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.46
ABDULLAH ÖĞE 17815 %35.31 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %14.81
HAKAN SUNAL 8117 %37.47 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %13.46
MÜGE YILDIZ TOPAK 2399 %37.61 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %42.00
OSMAN İNAN 3312 %35.83 Detay
KAPAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.00
MUSTAFA ÇETİN 2922 %35.69 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %50.00
GEDİZ COŞKUN 8898 %49.13 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %9.33
HİKMET ATA 420 %24.45 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %12.35
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %4.55
0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %16.67
GÖRKEM GÖKKAYA 760 %21.58 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %14.40
GÖKHAN SAYGI 5550 %33.58 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı