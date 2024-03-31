60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.45
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 98
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.59 3
İL GENEL MECLİSİ
%33.06
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.19
KEMAL VURAL 9877 %34.70 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %70.43
HACİ FEVZİ AKDOĞAN 17002 %32.67 Detay
NURDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.29
MEHMET YILDIRIR 7207 %46.61 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.98
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.95
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU 117057 %55.05 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %86.54
MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU 76429 %25.61 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU 3202 %33.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı