|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %85.19
|KEMAL VURAL
|9877
|%34.70
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %70.43
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|17002
|%32.67
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|MEHMET YILDIRIR
|7207
|%46.61
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %88.98
|0
|%0
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %54.95
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|117057
|%55.05
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %86.54
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|76429
|%25.61
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|3202
|%33.86
|Detay