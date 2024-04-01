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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 361
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.65 7
İL GENEL MECLİSİ
%36.73
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM ERDEM 1049 %31.59 Detay
ERUH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVHER ÇİFTÇİ 2857 %53.56 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT KARAATAY 7524 %41.95 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.09
EKREM OLĞAÇ 26607 %37.65 Detay
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEYYAR ÖZCAN 1970 %52.08 Detay
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECAT CELLEK 1074 %57.07 Detay
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDHAM AYDIN 861 %76.81 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
TAYYAR LALE 0 %0 Detay
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRGÜN ÖZDEMİR 562 %68.20 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FERZENT ÇİÇEK 0 %0 Detay
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN NAS 1509 %44.42 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AKGÜN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı