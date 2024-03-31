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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 357
  • Kazandığı Belde Sayısı 98
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.26 11
İL GENEL MECLİSİ
%38.23
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
FARUK DEMİRAĞ 334 %28.82 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
EMRULLAH GUGUK 12122 %43.65 Detay
ÇAMOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.64
ERGÜN BAKIRHAN 498 %43.88 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %33.33
SEDAT KOCA 111 %39.22 Detay
DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 1426 %43.68 Detay
DOĞANKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.91
RÜŞAN ÖZDEN 1194 %54.55 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %54.90
MUSTAFA KARADERE 2277 %35.71 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %93.18
AHMET SÜLEYMANOĞLU 3440 %40.41 Detay
GÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
AYTEKİN BODUROĞLU 392 %61.93 Detay
KEŞAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 2041 %35.86 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.11
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU 23202 %39.26 Detay
PİRAZİZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.18
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 2395 %65.42 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.00
ÖMER ŞENTÜRK 2795 %54.48 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
ÖMER HIDIR 2749 %31.33 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %19.05
ÖMER BAYRAM 191 %23.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ DEMİR 704 %41.07 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DUZCU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN KALINTAŞ 1236 %68.36 Detay
ÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA EREN 77 %58.78 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
ADEM ÖNAL 215 %46.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı