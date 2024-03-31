|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|FARUK DEMİRAĞ
|334
|%28.82
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %99.16
|EMRULLAH GUGUK
|12122
|%43.65
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %63.64
|ERGÜN BAKIRHAN
|498
|%43.88
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SEDAT KOCA
|111
|%39.22
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|1426
|%43.68
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %90.91
|RÜŞAN ÖZDEN
|1194
|%54.55
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %54.90
|MUSTAFA KARADERE
|2277
|%35.71
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %93.18
|AHMET SÜLEYMANOĞLU
|3440
|%40.41
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %25.00
|AYTEKİN BODUROĞLU
|392
|%61.93
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|2041
|%35.86
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.11
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|23202
|%39.26
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %68.18
|MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|2395
|%65.42
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
|ÖMER ŞENTÜRK
|2795
|%54.48
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|ÖMER HIDIR
|2749
|%31.33
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %19.05
|ÖMER BAYRAM
|191
|%23.70
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ DEMİR
|704
|%41.07
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DUZCU
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN KALINTAŞ
|1236
|%68.36
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA EREN
|77
|%58.78
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ÖZTÜRK
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ADEM ÖNAL
|215
|%46.14
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