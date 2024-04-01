|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|2332
|%42.57
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ARSLAN
|2489
|%45.88
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP HACI
|8563
|%37.78
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN SOYER
|4451
|%40.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUTUK
|23589
|%40.35
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|1359
|%75.71
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUSTAFA SELVİ
|921
|%37.12
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|CEM GÜMÜŞ
|1714
|%37.60
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|ERCAN REYHAN
|144
|%53.33
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ERKAN BAŞKAN
|617
|%43.36
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUSTAFA YURT
|1307
|%34.80
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ORAL AKOĞLU
|635
|%26.85
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT KAÇAR
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|MUSTAFA KÜÇÜKALRAN
|103
|%51.50
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