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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.35 4
İL GENEL MECLİSİ
%37.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
REGAİP AHMET ÖZYİĞİT 2332 %42.57 Detay
ARMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ARSLAN 2489 %45.88 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP HACI 8563 %37.78 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN SOYER 4451 %40.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUTUK 23589 %40.35 Detay
TERMAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SİNAN ACAR 1359 %75.71 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
MUSTAFA SELVİ 921 %37.12 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
CEM GÜMÜŞ 1714 %37.60 Detay
KAYTAZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.69
ERCAN REYHAN 144 %53.33 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
ERKAN BAŞKAN 617 %43.36 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
MUSTAFA YURT 1307 %34.80 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
ORAL AKOĞLU 635 %26.85 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT KAÇAR 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.33
MUSTAFA KÜÇÜKALRAN 103 %51.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı