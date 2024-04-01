|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %98.73
|MUTLU IŞIKSU
|61042
|%42.47
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %99.60
|BİLAL SOYKAN
|26539
|%47.59
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KARAKULLUKÇU
|11839
|%43.61
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ ŞENGÜL
|17190
|%35.23
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL GÜNDOĞDU
|5624
|%33.66
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ATALAY
|11145
|%34.08
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT BODUR
|3807
|%44.38
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK SARI
|17932
|%44.34
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZER
|7452
|%44.42
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN YÜZÜCÜ
|5851
|%33.21
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKIN
|7355
|%37.91
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAYİ ÇAPOĞLU
|10276
|%39.38
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇELİK
|31000
|%40.63
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK KURT
|5179
|%50.59
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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