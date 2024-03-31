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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 344
  • Kazandığı Belde Sayısı 63
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.23 13
İL GENEL MECLİSİ
%41.51
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.56
OSMAN NURİ EKİM 6359 %40.69 Detay
ARAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.90
HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ 2490 %41.69 Detay
ARSİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.57
İBRAHİM KÜÇÜK 824 %46.71 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %28.99
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %22.92
0 %0 Detay
ÇAYKARA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.17
HANEFİ TOK 210 %45.45 Detay
DERNEKPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
MEHMET AŞIK 338 %41.37 Detay
DÜZKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
SELİM ÇELENK 1546 %48.39 Detay
HAYRAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %39.02
MEHMET NUHOĞLU 1094 %72.88 Detay
KÖPRÜBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
ALİ AYDIN 531 %64.36 Detay
MAÇKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.38
KORAY KOÇHAN 6879 %45.19 Detay
OF Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.86
SALİM SALİH SARIALİOĞLU 695 %53.75 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %10.82
ERGİN AYDIN 6641 %38.49 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %11.36
0 %0 Detay
SÜRMENE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %49.46
HÜSEYİN AZİZOĞLU 2813 %44.22 Detay
TONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %61.36
OSMAN BEŞEL 2625 %51.95 Detay
VAKFIKEBİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.09
MUHAMMET BALTA 932 %37.61 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %30.58
ABDULKADİR ÖZDEMİR 2366 %29.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı