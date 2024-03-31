|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %23.56
|OSMAN NURİ EKİM
|6359
|%40.69
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %26.90
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|2490
|%41.69
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %9.57
|İBRAHİM KÜÇÜK
|824
|%46.71
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %28.99
|0
|%0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %22.92
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %10.17
|HANEFİ TOK
|210
|%45.45
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MEHMET AŞIK
|338
|%41.37
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SELİM ÇELENK
|1546
|%48.39
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %39.02
|MEHMET NUHOĞLU
|1094
|%72.88
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %28.57
|ALİ AYDIN
|531
|%64.36
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %90.38
|KORAY KOÇHAN
|6879
|%45.19
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OF
Açılan Sandık Oranı %7.86
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|695
|%53.75
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %10.82
|ERGİN AYDIN
|6641
|%38.49
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %11.36
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %49.46
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|2813
|%44.22
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %61.36
|OSMAN BEŞEL
|2625
|%51.95
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %16.09
|MUHAMMET BALTA
|932
|%37.61
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %30.58
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|2366
|%29.38
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