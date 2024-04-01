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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.23 9
İL GENEL MECLİSİ
%32.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKBABA 2756 %37.89 Detay
AHLAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ GÜLMEZ 5735 %42.01 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF MUTLU 4290 %32.45 Detay
HİZAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA ŞAM 2178 %33.69 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRULLAH TANĞLAY 8900 %38.23 Detay
MUTKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHDETTİN BARLAK 840 %56.38 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETTAH AKSOY 11892 %33.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ARİF TUSUN 723 %48.17 Detay
GÖLBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET KARDAŞ 1307 %52.74 Detay
GÜNKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ÇETİNSOY 1230 %53.25 Detay
KAVAKBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ OĞUZ 770 %67.37 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM ALTINDAL 387 %19.95 Detay
YOLALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM ÇABUK 519 %39.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı