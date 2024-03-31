|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %79.52
|İSA DEMİRCİ
|5344
|%51.63
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %16.35
|AŞKIN TÖREN
|7374
|%35.42
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %67.74
|İZZET GÜNDOĞAR
|4287
|%54.20
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %35.29
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %31.71
|AHMET ÖZAY
|1286
|%48.13
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|İSMET YANIK
|1324
|%42.97
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %30.84
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|10575
|%53.49
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.12
|FİKRİ ULUDAĞ
|5735
|%47.31
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %46.43
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.00
|YENER YALÇINKAYA
|2619
|%45.62
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %21.82
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %81.48
|YENER KAYA
|1888
|%41.79
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|YAKUP YILMAZ
|1813
|%30.28
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %66.67
|TUNCAY KİRAZ
|3963
|%37.77
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %28.57
|YUSUF YALÇUVA
|3619
|%75.55
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %67.47
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|2190
|%41.46
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %68.10
|CİHAT ALBAYRAK
|5624
|%40.70
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %60.26
|İSA TÜRKCAN
|3323
|%35.48
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %33.93
|HÜSEYİN TAVLI
|9264
|%39.64
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