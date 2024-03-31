60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.27 11
İL GENEL MECLİSİ
%43.15
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %79.52
İSA DEMİRCİ 5344 %51.63 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %16.35
AŞKIN TÖREN 7374 %35.42 Detay
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.74
İZZET GÜNDOĞAR 4287 %54.20 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %35.29
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %31.71
AHMET ÖZAY 1286 %48.13 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.36
İSMET YANIK 1324 %42.97 Detay
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.84
İBRAHİM ETEM KİBAR 10575 %53.49 Detay
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.12
FİKRİ ULUDAĞ 5735 %47.31 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %46.43
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.00
YENER YALÇINKAYA 2619 %45.62 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %21.82
0 %0 Detay
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %81.48
YENER KAYA 1888 %41.79 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
YAKUP YILMAZ 1813 %30.28 Detay
KORGAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
TUNCAY KİRAZ 3963 %37.77 Detay
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
YUSUF YALÇUVA 3619 %75.55 Detay
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.47
CENGİZ KOÇYİĞİT 2190 %41.46 Detay
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.10
CİHAT ALBAYRAK 5624 %40.70 Detay
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.26
İSA TÜRKCAN 3323 %35.48 Detay
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.93
HÜSEYİN TAVLI 9264 %39.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı