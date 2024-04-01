60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.56
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 124
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%24.56 4
İL GENEL MECLİSİ
%29.01
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CEVİZCİ 2958 %28.91 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI MUSTAFA ÇETİN 3874 %39.69 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOPÇU 1785 %47.04 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.81
MEHMET ÇAKIN 32964 %24.56 Detay
SİVASLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ AZATÇAM 2483 %52.14 Detay
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ KOÇLU 2119 %49.05 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNGÖR ORAL 296 %21.70 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İNCEKARA 627 %43.78 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BULUT 465 %37.38 Detay
TATAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER GÜN 501 %41.44 Detay
YELEĞEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY ÇETİN 622 %80.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı