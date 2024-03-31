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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 357
  • Kazandığı Belde Sayısı 84
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.06 1
İL GENEL MECLİSİ
%30.48
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %84.39
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %63.78
EROL EROĞLU 6850 %23.88 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %68.60
UĞUR DEMİREZEN 6655 %36.45 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %52.60
BİLAL KIRKPINAR 36022 %41.15 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %55.56
SADIK DOĞRUER 15434 %43.55 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %64.29
HÜSEYİN AY 1645 %33.09 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %24.09
CEVDET ÇAYIR 19639 %26.45 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %41.98
ADNAN ÖZTEKİN 43811 %38.34 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %59.54
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %34.48
MURAT GÖKÇEKAYA 16934 %38.11 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %51.11
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %83.15
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %62.46
DENİZ DOĞAN 19798 %40.02 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %57.30
GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU 1635 %13.01 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %45.53
MEHMET SADIK TUNÇ 48848 %39.33 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %95.35
EYÜP KAYKAÇ 3612 %44.71 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %37.17
İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU 17293 %20.81 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.60
GALİP ATAR 18725 %41.20 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %61.63
SAMİ MOLLAAHMET 4772 %43.79 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
SALİHA ÖZÇINAR KUTLU 6164 %45.22 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %40.76
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 24369 %35.60 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %75.48
SİNAN AKDENİZ 20877 %40.16 Detay
MENEMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.10
AYDIN PEHLİVAN 41138 %48.05 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.11
MURAT SARMAN 1638 %13.64 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %45.94
ALİ HADİM 12346 %34.25 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %45.77
AHMET AYDIN 2977 %17.85 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %58.95
DAHİ ZEYNEL BAKICI 3005 %21.93 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %58.26
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %30.86
ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR 14953 %40.51 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %46.32
TARKAN BAKIRLI 3867 %18.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı