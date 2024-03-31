|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %84.39
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %63.78
|EROL EROĞLU
|6850
|%23.88
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %68.60
|UĞUR DEMİREZEN
|6655
|%36.45
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %52.60
|BİLAL KIRKPINAR
|36022
|%41.15
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %55.56
|SADIK DOĞRUER
|15434
|%43.55
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|HÜSEYİN AY
|1645
|%33.09
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %24.09
|CEVDET ÇAYIR
|19639
|%26.45
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %41.98
|ADNAN ÖZTEKİN
|43811
|%38.34
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %59.54
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %34.48
|MURAT GÖKÇEKAYA
|16934
|%38.11
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %51.11
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %83.15
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %62.46
|DENİZ DOĞAN
|19798
|%40.02
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %57.30
|GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
|1635
|%13.01
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %45.53
|MEHMET SADIK TUNÇ
|48848
|%39.33
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %95.35
|EYÜP KAYKAÇ
|3612
|%44.71
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %37.17
|İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
|17293
|%20.81
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.60
|GALİP ATAR
|18725
|%41.20
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %61.63
|SAMİ MOLLAAHMET
|4772
|%43.79
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
|6164
|%45.22
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %40.76
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|24369
|%35.60
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %75.48
|SİNAN AKDENİZ
|20877
|%40.16
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %74.10
|AYDIN PEHLİVAN
|41138
|%48.05
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %33.11
|MURAT SARMAN
|1638
|%13.64
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %45.94
|ALİ HADİM
|12346
|%34.25
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %45.77
|AHMET AYDIN
|2977
|%17.85
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %58.95
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|3005
|%21.93
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %58.26
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %30.86
|ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
|14953
|%40.51
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URLA
Açılan Sandık Oranı %46.32
|TARKAN BAKIRLI
|3867
|%18.33
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