|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %62.75
|AHMET ALHAN
|1657
|%22.50
|Detay
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %41.13
|ÖMER İŞCİ
|15533
|%35.34
|Detay
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %51.79
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %68.61
|ERKAN KARA
|8394
|%51.15
|Detay
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
|KAMİL ÖZ
|1499
|%42.52
|Detay
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %69.07
|MUHAMMET AKYOL
|4423
|%37.43
|Detay
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %76.15
|FEVZİ OK
|6117
|%36.24
|Detay
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
|REGAİP TOPUZ
|1565
|%36.91
|Detay
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %82.64
|0
|%0
|Detay
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %37.85
|0
|%0
|Detay
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %12.24
|0
|%0
|Detay
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %76.62
|EKREM CILLI
|12542
|%46.60
|Detay
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %38.44
|YAVUZ KURT
|10210
|%27.72
|Detay
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %72.62
|0
|%0
|Detay
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %55.10
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|9706
|%25.98
|Detay
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %59.51
|0
|%0
|Detay
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %45.15
|MEHMET ÇERÇİ
|20922
|%31.75
|Detay