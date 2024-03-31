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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%19.60
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %62.75
AHMET ALHAN 1657 %22.50 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %41.13
ÖMER İŞCİ 15533 %35.34 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %51.79
0 %0 Detay
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.61
ERKAN KARA 8394 %51.15 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
KAMİL ÖZ 1499 %42.52 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %69.07
MUHAMMET AKYOL 4423 %37.43 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %76.15
FEVZİ OK 6117 %36.24 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
REGAİP TOPUZ 1565 %36.91 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %37.85
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %12.24
0 %0 Detay
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.62
EKREM CILLI 12542 %46.60 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %38.44
YAVUZ KURT 10210 %27.72 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %72.62
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %55.10
EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN 9706 %25.98 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %59.51
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %45.15
MEHMET ÇERÇİ 20922 %31.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı