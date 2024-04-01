|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YILMAZ
|1918
|%57.98
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ATASELİM
|4444
|%45.40
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERDEM
|2844
|%44.43
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİ UTKU CİHAN
|5259
|%40.92
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ALTINSOY
|1415
|%33.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOCATEPE
|6262
|%43.74
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÇAVUŞ
|1419
|%46.25
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ AYDİN
|1832
|%49.42
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİRKIRAN
|1918
|%45.85
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