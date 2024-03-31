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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 351
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.47 16
İL GENEL MECLİSİ
%41.45
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.52
İSA AKGÜL 42 %56.00 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %17.65
YUSUF KAHRAMAN 2700 %29.05 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %12.24
AĞAH YILMAZ 406 %47.71 Detay
BEYŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.41
ADİL BAYINDIR 396 %44.49 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %8.89
SADETTİN SAYGI 162 %24.77 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ MEŞE 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %22.63
MEHMET KALE 2186 %38.90 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
0 %0 Detay
DERBENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
HÜSEYİN AYTEN 463 %60.60 Detay
DEREBUCAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.76
AHMET KISA 34 %51.52 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %3.01
0 %0 Detay
GÜNEYSINIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
AHMET DEMİR 1678 %36.76 Detay
HADİM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.51
MEHMET ÇETİNER 177 %65.31 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %33.33
MEHMET ÇİĞDEM 1188 %38.27 Detay
ILGIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.11
ÖMER APİL 719 %34.45 Detay
KADINHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.78
İRFAN KARACA 449 %42.76 Detay
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.78
İBRAHİM ÖNAL 23 %38.98 Detay
KARATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.32
HASAN KILCA 933 %47.29 Detay
KULU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.55
ABDURRAHİM SERTDEMİR 433 %61.68 Detay
MERAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.23
MUSTAFA KAVUŞ 897 %49.83 Detay
SARAYÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.79
NAFİZ SOLAK 264 %30.56 Detay
SELÇUKLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.96
AHMET PEKYATIRMACI 3787 %46.32 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %2.79
ABDULMUTTALİP DEMİREL 174 %29.10 Detay
TAŞKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
MEHMET ACAR 1896 %56.78 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
NEVZAT KOLAŞ 199 %33.84 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
HASAN KOÇER 52 %42.28 Detay
YUNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
SUBHAN GÜNALTAY 1658 %43.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı