|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %9.52
|İSA AKGÜL
|42
|%56.00
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %17.65
|YUSUF KAHRAMAN
|2700
|%29.05
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %12.24
|AĞAH YILMAZ
|406
|%47.71
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.41
|ADİL BAYINDIR
|396
|%44.49
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %8.89
|SADETTİN SAYGI
|162
|%24.77
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ MEŞE
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %22.63
|MEHMET KALE
|2186
|%38.90
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
|0
|%0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %37.50
|HÜSEYİN AYTEN
|463
|%60.60
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|AHMET KISA
|34
|%51.52
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %3.01
|0
|%0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|AHMET DEMİR
|1678
|%36.76
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %8.51
|MEHMET ÇETİNER
|177
|%65.31
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.00
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MEHMET ÇİĞDEM
|1188
|%38.27
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %8.11
|ÖMER APİL
|719
|%34.45
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %10.78
|İRFAN KARACA
|449
|%42.76
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0.78
|İBRAHİM ÖNAL
|23
|%38.98
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %1.32
|HASAN KILCA
|933
|%47.29
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KULU
Açılan Sandık Oranı %4.55
|ABDURRAHİM SERTDEMİR
|433
|%61.68
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %1.23
|MUSTAFA KAVUŞ
|897
|%49.83
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %7.79
|NAFİZ SOLAK
|264
|%30.56
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %2.96
|AHMET PEKYATIRMACI
|3787
|%46.32
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %2.79
|ABDULMUTTALİP DEMİREL
|174
|%29.10
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MEHMET ACAR
|1896
|%56.78
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
|NEVZAT KOLAŞ
|199
|%33.84
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|HASAN KOÇER
|52
|%42.28
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %37.50
|SUBHAN GÜNALTAY
|1658
|%43.37
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