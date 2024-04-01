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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:55
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 366
  • Kazandığı Belde Sayısı 119
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 7
İL GENEL MECLİSİ
%26.89
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
İBRAHİM BAZ 3369 %42.53 Detay
DÜZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.08
MUSTAFA İBA 9206 %30.99 Detay
HASANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET YUMRUTEPE 635 %31.14 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN 10237 %21.43 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %93.70
0 %0 Detay
SUMBAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ DEMİROĞLU 682 %42.97 Detay
TOPRAKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİRHAN UYUTMAZ 2678 %39.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UĞUR İLKER KÖSEK 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
CEVDETİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZER 1569 %44.80 Detay
ELLEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.88
ABBAS YEŞİLDEMİR 121 %50.21 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH SEYİTOĞLU 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
YARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
ÖKKEŞ AKSOY 643 %46.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı