|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
|İBRAHİM BAZ
|3369
|%42.53
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %95.08
|MUSTAFA İBA
|9206
|%30.99
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|635
|%31.14
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|10237
|%21.43
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %93.70
|0
|%0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ DEMİROĞLU
|682
|%42.97
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|2678
|%39.40
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UĞUR İLKER KÖSEK
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZER
|1569
|%44.80
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|ABBAS YEŞİLDEMİR
|121
|%50.21
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SEYİTOĞLU
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %76.92
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ÖKKEŞ AKSOY
|643
|%46.53
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