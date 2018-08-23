Evlilikte devam kararı

Sosyetik işadamı Ömer Dinçkök, özel hayatında son kararını verdi. Uzun süredir kendisinden 35 yaş küçük Eylül Deniz Çolak'la yasak aşk yaşayan 71 yaşındaki işadamı, genç sevgilisiyle bir dargın bir barışıktı. Yasak aşkı yüzünden 39 yıllık eşi Ayşegül Dinçkök'ü oldukça üzen işadamı, Eylül Deniz Çolak'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktaladı. Bir süredir de gözlerden uzak olan Ömer Dinçkök, önceki akşam Bodrum'daki Şevval Sam konserinde ortaya çıktı. Sosyetik işadamının yanında bu kez zarif eşi Ayşegül Hanım vardı. Sosyetik çiftin objektiflere gülerek poz vermesi ve keyifli halleri, "Evlilikteki yasak aşk krizini aşıp devam kararı aldılar" yorumları yaptırdı.
71 yaşındaki Dinçkök, uzun süre 36 yaşındaki Eylül Deniz Çolak'la yasak aşk yaşadı.
71 yaşındaki Dinçkök, uzun süre 36 yaşındaki Eylül Deniz Çolak'la yasak aşk yaşadı.
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