Kızılay'dan Refah uyarısı: "Bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtlığı getirecektir"

Bölgede bir an önce acil ve kalıcı ateşkes koşullarının sağlanması ve Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşması adına her türlü çabanın gösterilmesi için dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Yılmaz, Gazze'de yaklaşık 7 aydır devam eden çatışma sürecinin, can kayıpları ve ağır yaralanmaların yanında nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 1,1 milyon insanı felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya getirdiğine işaret etti.