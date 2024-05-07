Kızılay'dan Refah uyarısı: "Bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtlığı getirecektir"

Çatışmalar öncesi günlük yaklaşık 500 tır temel tüketim malzemesi giren Gazze'ye çatışmalar sürecinde ortalama 100 tırın girişine izin verildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu, Gazze'deki durumu her geçen gün daha kötü bir seviyeye indirdi. En sonunda ise dün yaşanan gelişmelerin ardından İsrail tarafının Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiği ve kapıyı insani yardımlar dahil olmak üzere giriş çıkışa kapattığı bilgisi alınmıştır. Bu gelişme çok vahim sonuçları beraberinde getirecektir. Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının artarak devam etmesi gerekirken, tamamen bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtlığı getirecektir. Kızılay olarak bu gelişmelerden büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkes için çağrımızı yineliyor, bunun olmaması durumunda insani yardımlara ilişkin güvenli koridorların hiçbir şekilde kapanmamasını istiyoruz."