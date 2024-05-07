Kızılay'dan Refah uyarısı: "Bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtlığı getirecektir"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden insani dramı sonlandırmak üzere taraflar arasında başlayan ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını Türk Kızılay olarak endişeyle karşıladıklarını belirtti.
Bölgede bir an önce acil ve kalıcı ateşkes koşullarının sağlanması ve Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşması adına her türlü çabanın gösterilmesi için dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Yılmaz, Gazze'de yaklaşık 7 aydır devam eden çatışma sürecinin, can kayıpları ve ağır yaralanmaların yanında nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 1,1 milyon insanı felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya getirdiğine işaret etti.
Yılmaz, Gazze'de özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenmenin rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak, bölgede 2 yaşından küçük her 3 çocuktan birinin akut derecede yetersiz beslendiğini, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı kuzey kesimlerde ise kıtlık riskinin her geçen gün arttığını ifade etti.
"YAKLAŞIK 50 BİN TON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ"
Türkiye'nin, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bugüne dek bölgeye hava ve deniz yoluyla yaklaşık 50 bin ton yardım malzemesi gönderdiğini anımsatan Yılmaz, operasyon kapsamında Türk Kızılay ve AFAD işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen "İyilik Gemileri"nin bölgedeki en temel ihtiyaçları karşılamaya katkı sağladığını bildirdi.