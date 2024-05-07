Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün maddi konularda imkanlar elinize geçecek ve bu imkanların detayları bugünden belirmeye başlayarak sizleri ferahlatabilir.

BOĞA

İçinde bulunduğunuz hal ve evrene ilginiz arttıkça dolaylı yoldan çekim yasasını da aktive ederek isteklerinize bilgi çerçevesinde ulaşabileceksiniz.

İKİZLER

Anlaşma, sözleşme ve eğer yeni bir işe girecekseniz görüşmeler bugüne denk getirilebilirse sizler için hayırlı olur. Bir işe başlamak için uygun bir gün.

YENGEÇ

Konuları zorlamadığınız ve bıraktığınız, her şeyi çözmek zorunda olmadığınızın farkında bir yaşam biçimine geçerseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz.

ASLAN

Hayatınızda bazı konuların size verim ve doygunluk verdiğini görebilirsiniz.

Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.

BAŞAK

Aile ilişkilerini önemseyeceğiniz ve kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.

TERAZİ

Yaşamın amacının zaten bu olduğunu görebilirsiniz. Daha hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.

AKREP

Dava, mahkeme ya da yasal işlerinizin hız kazanacağı günlerdesiniz. İş giriş çıkışları ya da evrak işleri diğer mahkeme konuları lehinize işleyecek.

YAY

Maneviyatınızın yükseldiği, evrene ve yaşamlarımıza dair araştırmalarınızın arttığı bir gün olabilir. Hayata tutumunuz değişebilir.

OĞLAK

Bu aralar partneriniz ilginizden ve sevginizden hoşnut olacak. Mutluluğu ve keyfi derinden hissedeceğiniz bir gün olabilir sizin için.

KOVA

Bu aralar geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atmak için uygun bir gün olacak. Ayrıca kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.

BALIK

Son zamanlarda aşk hayatınız ve sevgi odaklı konularınız ön plana çıkabilir.

Kadersel konularda severek yaptığınız şeylere yönelebilir.