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Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu memleketiyle şaşırttı! Özge Gürel’in biricik eşi bakın aslen nereliymiş...

Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Fikret Kuşkan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde başrolü oynayan Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında özellikle "Serkan Çayoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özge Gürel ile mutlu bir evlilik sürdüren Serkan Çayoğlu'nun memleketi...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:50
Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu memleketiyle şaşırttı! Özge Gürel’in biricik eşi bakın aslen nereliymiş... 1

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde başrolü oynayan Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu memleketiyle şaşırttı! Özge Gürel’in biricik eşi bakın aslen nereliymiş... 2

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu memleketiyle şaşırttı! Özge Gürel’in biricik eşi bakın aslen nereliymiş... 3

İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde rol alan oyuncu, Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.

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