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Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi'ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, krallıktaki en önemli rakibi Mauro Icardi'yi o istatistiklerde geride bıraktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 16:07 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:07
Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi’ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi 1

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, krallıktaki en önemli rakibi Mauro Icardi'yi o istatistiklerde geride bıraktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi’ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi 2

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz aylarında birçok ismi kadrosuna kattı. Yüksek bonservis bedelleri ödeyerek ekibini güçlendiren Kanarya'da çok sayıda dünya yıldızı forma giymeye başladı. 4 kulvardaki mücadelelerde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı. Trabzonspor mağlubiyeti 20'inci karşılaşmaya engel olsa da ligde zirveden kopulmadı.

Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi’ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi 3

İkinci yarıda ise puan kayıpları başladı. Özellikle alınan beraberlikler her geçen gün fark oluşmasına ve açılmasına neden oldu. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta bulunan Kanarya, kalan 3 haftada 9 puan toplasa dahi ezeli rakibinin kaybetmesini beklemek zorunda kaldı.

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