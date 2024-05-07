Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi'ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi

1 Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, krallıktaki en önemli rakibi Mauro Icardi'yi o istatistiklerde geride bıraktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

2 Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz aylarında birçok ismi kadrosuna kattı. Yüksek bonservis bedelleri ödeyerek ekibini güçlendiren Kanarya'da çok sayıda dünya yıldızı forma giymeye başladı. 4 kulvardaki mücadelelerde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı. Trabzonspor mağlubiyeti 20'inci karşılaşmaya engel olsa da ligde zirveden kopulmadı.