Edin Dzeko o istatistikte Mauro Icardi'ye fark attı! Herkesi şoke eden sayı belki de şampiyonu belirledi

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, krallıktaki en önemli rakibi Mauro Icardi'yi o istatistiklerde geride bıraktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Sarı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Edin Dzeko, krallıktaki en önemli rakibi Mauro Icardi'yi o istatistiklerde geride bıraktı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz aylarında birçok ismi kadrosuna kattı. Yüksek bonservis bedelleri ödeyerek ekibini güçlendiren Kanarya'da çok sayıda dünya yıldızı forma giymeye başladı. 4 kulvardaki mücadelelerde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı. Trabzonspor mağlubiyeti 20'inci karşılaşmaya engel olsa da ligde zirveden kopulmadı.
İkinci yarıda ise puan kayıpları başladı. Özellikle alınan beraberlikler her geçen gün fark oluşmasına ve açılmasına neden oldu. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta bulunan Kanarya, kalan 3 haftada 9 puan toplasa dahi ezeli rakibinin kaybetmesini beklemek zorunda kaldı.