Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi...

Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, hayranlarını korkuttu. Rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı. İşte detaylar...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'den kötü haber geldi.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, geçen cumartesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kalbine stent takılan ünlü oyuncu, bir gece hastanede kaldı.