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Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi...

Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, hayranlarını korkuttu. Rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 15:09 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 15:19
Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi... 1

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'den kötü haber geldi.

Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi... 2

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, geçen cumartesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’iydi... 3

Kalbine stent takılan ünlü oyuncu, bir gece hastanede kaldı.

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