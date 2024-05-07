2 yıl önce apar topar evlenmişti! Nihat Doğan boşanıyor mu? Ayrılık nedeni şoke etti! Eşi Arzu Doğan’dan ilk açıklama geldi

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan'ın nikahtan kısa bir süre sonra baba olacağı ortaya çıkmıştı. Eşi Arzu Doğan'ın hamilelik iddialarını doğrulayan Doğan, geçen yıl ocak ayında baba olmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda da Arzu Doğan'ın oğullarının dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, bu kez bambaşka bir olayla adlarından söz ettirdi. Boşanacakları öğrenilen ikilinin ayrılık nedeni dikkat çekerken ilk açıklama Arzu Doğan'dan geldi. İşte detaylar...
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen sene Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Ünlü çift, geçen aylarda da Arzu Doğan'ın oğullarının dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündeme geldi.
Badıkan adından 15 aylık bir çocukları olan çiftin, "boşanma kararı aldığı ve evlerini ayırdığı" iddiası gündem oldu.