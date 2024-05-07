2 yıl önce apar topar evlenmişti! Nihat Doğan boşanıyor mu? Ayrılık nedeni şoke etti! Eşi Arzu Doğan’dan ilk açıklama geldi

İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan'ın nikahtan kısa bir süre sonra baba olacağı ortaya çıkmıştı. Eşi Arzu Doğan'ın hamilelik iddialarını doğrulayan Doğan, geçen yıl ocak ayında baba olmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda da Arzu Doğan'ın oğullarının dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, bu kez bambaşka bir olayla adlarından söz ettirdi. Boşanacakları öğrenilen ikilinin ayrılık nedeni dikkat çekerken ilk açıklama Arzu Doğan'dan geldi. İşte detaylar...