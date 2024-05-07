Şener Şen ve İlyas Salman'ın Çiçek Abbas filminde şok hata! Yıllarca kimse anlamamış! O sahnede İlyas Salman'ın yerine...

Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen, İlyas Salman, Pembe Mutlu'nun başrollerini paylaştığı "Çiçek Abbas" filmi 1982 yılında izleyiciyle buluştu. Yavuz Turgul'un kaleminden çıkan senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü kazandı ancak filmde inanılmaz hata ortaya çıktı. Yıllar sonra şoke eden hata meğer İlyas Salman'ın o sahnesinde...
1982 yapımı Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği "Çiçek Abbas" filminde Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu ekran karşısına geçti.
Yavuz Turgul'un kaleminden çıkan senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü kazandı..
MİNİBÜS MUAVİNİ ABBAS'IN ZORLU HİKAYESİ
Abbas, dürüstlüğüyle bilinen bir minibüs muavini olarak çalışmaktadır. Patronu Şakir ise kendi çıkarlarına odaklanmış bencil bir adamdır. Şakir, Nazlı adında bir kızla ilişki yaşamaktadır, ancak Nazlı zamanla Abbas'a ilgi duymaya başlar. Abbas da Nazlı'ya karşı hisler beslemeye başlar. Ancak Şakir, bu durumu kabullenemez ve olaylar karmaşık bir hal alır.