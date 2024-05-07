T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1388 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından sanık İbrahim TURK SOYLU hakkında müşteki Hamıd KHAN KHASPELA'a yönelikBasit Yaralama suçundan basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup, dosyanın müştekisi Imam Khan ve Masoumeh oğlu, 01/01/2002 doğumlu HAMID KHAN KHASPEL'in adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, tensip zaptı, Hedef süre formu, iddianame ve ihtar yazıları kendisine tebliğ edilememiştir.

CMK'nın 251.maddesi gereği basit yargılama usulünün uygulanmasına, müştekinin delil ve beyanlarınızı 15 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve yokluğunda duruşma yapılmaksızınkarar verildiğinin ilanen tebliğine dair İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02027311

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