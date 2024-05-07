Kayseri’de baba vahşeti: Meyve bıçağıyla kızını öldürdü | Cani babanın şoke eden sabıka geçmişi! Karışmadığı olay kalmamış!

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Buse Erkin , doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkin'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.

'TOPRAK EMANETİME İYİ BAK'

Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz tarafından bıçakla öldürülen 23 yaşındaki Buse Erkin'in sosyal medya hesabında vefat eden annesi Fatma Kınacı hakkındaki paylaşımları dikkat çekti. Geçen yıl 1 Eylül'de Elisa isimli kız çocuğu dünyaya getiren Erkin'in doğumdan 49 gün sonra annesini kaybettiği öğrenildi. Erkin'in paylaştığı annesinin mezar taşında, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah. Canım annem" yazdığı görüldü. Erkin'in bir başka paylaşımında ise annesine, "Benin annem yaşlanmadı. Hiç eline baston alıp dolaşmadı. Saçları bembeyaz olmadı. O torunlarına, biz ona doyamadan sessiz sedasız çekip gitti bu dünyadan. Çok özledim annem" ifadelerine yer verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Buse Erkin'in Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buse Erkin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.