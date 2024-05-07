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Kayseri'de baba vahşeti: Meyve bıçağıyla kızını öldürdü | Cani babanın şoke eden sabıka geçmişi! Karışmadığı olay kalmamış!

Kayseri akılalmaz bir cinayete daha şahitlik etti. Bir baba, bir çocuk annesi gencecik kızını bıçakla yaralayarak öldürdü. 4 gündür yaşam savaşı veren Buse Erkin tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verildi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 18:09 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 18:41
Kayseri’de baba vahşeti: Meyve bıçağıyla kızını öldürdü | Cani babanın şoke eden sabıka geçmişi! Karışmadığı olay kalmamış!

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Kayseri'de, Yunus Yılmaz adlı bir 'baba' gencecik kızını bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralan 23 yaşındaki Buse Erkin, tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Erkin'in, 8 aylık kız bebeğinin olduğu öğrenildi.

PİDECİYE SIĞINDI

Olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

38 SUÇ KAYDI VAR

Hastanede tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu gerçekleştiren Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 GÜN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Buse Erkin, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkin'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.

'TOPRAK EMANETİME İYİ BAK'

Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz tarafından bıçakla öldürülen 23 yaşındaki Buse Erkin'in sosyal medya hesabında vefat eden annesi Fatma Kınacı hakkındaki paylaşımları dikkat çekti. Geçen yıl 1 Eylül'de Elisa isimli kız çocuğu dünyaya getiren Erkin'in doğumdan 49 gün sonra annesini kaybettiği öğrenildi. Erkin'in paylaştığı annesinin mezar taşında, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah. Canım annem" yazdığı görüldü. Erkin'in bir başka paylaşımında ise annesine, "Benin annem yaşlanmadı. Hiç eline baston alıp dolaşmadı. Saçları bembeyaz olmadı. O torunlarına, biz ona doyamadan sessiz sedasız çekip gitti bu dünyadan. Çok özledim annem" ifadelerine yer verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Buse Erkin'in Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buse Erkin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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