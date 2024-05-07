PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni gelişme| Ceset bulundu mu?

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan günlerce haber alınamadı. Genç kadının kaybında şüphelerin odağındaki isim ise Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'tı.Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar canlı yayın esnasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını ititaf etti.Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 14:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 15:06
Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç’ın ölümünde yeni gelişme| Ceset bulundu mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Acı olay Konya Akşehir'de 6 Temmuz'da yaşandı.

Kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı.

Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

SOLUĞU MÜGE ANLI'DA ALDILAR
Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.


"BOĞUP UÇURUMDAN ATTIM"
Canlı yayındaki çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli koca Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı anlattı.

Bedriye KılıçBedriye Kılıç


"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"
Emniyete götürülen Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" ifadelerini kullandı.


BEDRİYE KILIÇ'IN CESEDİ HALA BULUNAMADI
Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Tayfur Kılıç

Güvenlik güçleri de AFAD ekipleri ve kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da 1 Aralık'ta gözaltına alındı. Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.


CESEDİN BULUNMASI İÇİN YENİDEN ARAMA YAPILDI
Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er'in mahkemeye verdiği dilekçe üzerine Engili Kempes Mevkisi'nde dün eğitimli kadavra köpeği eşliğinde polis ve jandarma tarafından yeniden arama yapıldı. Ancak yapılan çalışma sonucu Bedriye Kılıç'a ait herhangi bulguya rastlanılmadı.
Herhangi bir ize rastlanılmaması üzerine gözyaşlarına hakim olamayan anne Sona Er, "Yardım etsinler bize, elimizden tutsunlar. Kanı yerde kalmasın. Ne olur yardım etsinler bize, başka bir şey istemiyorum. Aylardır ne çektiğimizi bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum" diye konuştu.


ACILI BABA: KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN
Baba Oktay Er de kızının cesedinin Engili Kempes Mevkisi'nde olabileceği şüphesi üzerine arama çalışması için mahkemeye başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Emniyet güçlerimiz ve jandarma, kadavra köpekleriyle geniş bir alanda arama yaptı. Hiçbir şey bulamadık. Şüphelendiğim yer olarak burası vardı. Buradan da umudumuz kesildi. Ben şimdi Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına güveniyorum. Bakanlardan benim bu çocuğumun ölüsünü ya da dirisinin bulunmasını istiyoruz. Eşimin haline bakın, perişanız. Hepimiz bittik. Sabrımız da bitti. Şimdiye kadar konuşturulup, benim kızımın nerede olduğu söyletilirdi. Eğer ceset bulunamazsa Tayfur Kılıç'ın cezaevinden çıkacağı söyleniliyor. Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Bu işte anasının ve babasının da eli var. Çünkü bu iş bir kişilik iş değil.


Bir kişi üçüncü kattan cesedi aşağıya indiremez. Adalete güveniyoruz, başka bir güvencemiz yok. Kızımın kaybolduğu zamanlarda, bu mevkide geniş yol çalışmaları vardı. Buraya toprak hafriyatı dökülüyordu. Attım dediği, yerde bulunmayınca, buraya gömmüş olabileceğinden ya da attığından şüphelendim, aranmasını istedim. Mart ayında dilekçe verdim mahkemeye ve yeni arama yaptırdık, umudum kesilsin, diye arama yaptırdım.


Buraya 300-400 kamyon toprak hafriyatı döküldü. Belki gömmüşlerdir, üstüne toprak da atıldı diye şüphelendiğim için arama yaptırdım. Emniyet güçleri de geldi, aradı kadavra köpekleriyle hiçbir şey bulamadık. Boynu bükük kaldık ve yine köyümüze dönüyoruz."

SON DAKİKA | Bedriye Kılıçın ölümünde yeni detaylar | Tayfur Kılıç hakim karşısına çıktı! Ceset bulundu mu?
SON DAKİKA | Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni detaylar | Tayfur Kılıç hakim karşısına çıktı! Ceset bulundu mu?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA