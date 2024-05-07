Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Bedriye Kılıç’ın ölümünde yeni gelişme| Ceset bulundu mu?

Kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç , şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı. Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

SOLUĞU MÜGE ANLI'DA ALDILAR

Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.



"BOĞUP UÇURUMDAN ATTIM"

Canlı yayındaki çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli koca Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı anlattı.