22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...

Merve Aydın, Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Özgür Tetik, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe gibi isimlerin yer aldığı Survivor'da mücadele eden Seda Ocak'ın hayatı merak edildi. Bir dönem ikizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan Seda Ocak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Fenomen yarışmacı hakkında en çok "Seda Ocak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Seda Ocak'ın 22 yıllık eşi kimmiş...