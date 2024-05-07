Beşiktaş - Ankaragücü maçı ATV canlı yayın izle! ATV canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası BJK - MKE Ankaragücü maçı canlı yayını...

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ ATV CANLI İZLE
FİNALE SON ADIM!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 biten ilk maçın rövanşında galibiyet arayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin sonucunu bekleyecek.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR SÜRÜYOR!
Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!
Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.