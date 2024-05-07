Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya da estetikli çıktı! Eski halini gören inanamadı! Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer...

Kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya'nın eski fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Doğal güzel sanılan Özkaya'nın estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte Ecem Özkaya'nın eski hali...
Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya'nın eski fotoğrafları ortaya çıktı.
Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Doğal güzel sanılan Özkaya'nın estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.