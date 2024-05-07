1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük yarayı Konya'da aldı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasman karşılaşan sarı lacivertliler çok önemli puan kaynı yaşadı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı sonrasında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6 oldu.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son 3 haftaya girilirken büyük bir yara aldı. Matematiksel olarak şampiyonluk devam ediyor ancak iş artık mucizelere kaldı.