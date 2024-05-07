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1 değil 2 değil: Fenerbahçe'de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan beraberlikle ayrılırken Galatasaray ile olan puan farkı da 6'ya çıkmış oldu. Kanarya'da yaşanan stres sahaya da yansırken Dzeko ile Mert Hakan sezon içerisinde yaşandığı gibi yine tartıştılar. İşte o anlar ve olayın nedeni...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 11:29
1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük yarayı Konya'da aldı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasman karşılaşan sarı lacivertliler çok önemli puan kaynı yaşadı.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı sonrasında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6 oldu.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son 3 haftaya girilirken büyük bir yara aldı. Matematiksel olarak şampiyonluk devam ediyor ancak iş artık mucizelere kaldı.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

MERT HAKAN DZEKO'YA YÜKLENDİ!

Konyaspor maçının 31. dakikasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Takım arkadaşlarına taktik anlatmaya çalışan Dzeko'ya Mert Hakan geri gelmesini istemediğini belirtti.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Bunun üzerine Dzeko da neden geri gelip top almaya çalıştığını Mert Hakan'a anlatmaya çalışsa da devreye el-kol hareketleri girdi.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.

1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

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