1 değil 2 değil: Fenerbahçe’de Dzeko ve Mert Hakan yine tartıştı! İşte o anlar ve nedeni

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük yarayı Konya'da aldı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasman karşılaşan sarı lacivertliler çok önemli puan kaynı yaşadı.
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük yarayı Konya'da aldı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasman karşılaşan sarı lacivertliler çok önemli puan kaynı yaşadı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı sonrasında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6 oldu.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son 3 haftaya girilirken büyük bir yara aldı. Matematiksel olarak şampiyonluk devam ediyor ancak iş artık mucizelere kaldı.
MERT HAKAN DZEKO'YA YÜKLENDİ!
Konyaspor maçının 31. dakikasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Takım arkadaşlarına taktik anlatmaya çalışan Dzeko'ya Mert Hakan geri gelmesini istemediğini belirtti.
Bunun üzerine Dzeko da neden geri gelip top almaya çalıştığını Mert Hakan'a anlatmaya çalışsa da devreye el-kol hareketleri girdi.
Görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.