İşsize çift maaş: Detaylar belli oldu! Nasıl başvuruluyor?

İşsiz kalanlara 7 bin 940 ile 15 bin 880 lira arasında maaş bağlanırken, işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde ayrıca 8 bin 501 lira daha ödeme yapılabiliyor. Böylece aylık 24 bin 381 liraya varan gelir imkanı bulunuyor. Üstelik iş kapısı açılıyor.