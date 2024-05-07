İşsize çift maaş: Detaylar belli oldu! Nasıl başvuruluyor?

İşsiz kalanlara 7 bin 940 ile 15 bin 880 lira arasında maaş bağlanırken, işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde ayrıca 8 bin 501 lira daha ödeme yapılabiliyor. Böylece aylık 24 bin 381 liraya varan gelir imkanı bulunuyor. Üstelik iş kapısı açılıyor.
Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 16 bin 441 ile 24 bin 381 lira arasında aylık gelir elde edilebiliyor.
10 AYA VARAN ÖDEME
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Ödeneğin tutarı son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor.
Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücrete göre en düşük işsizlik aylığı 8 bin 1 lira.