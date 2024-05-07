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Hakkari’nin Yüksekova'da hayret verici görüntüler: Mayıs ayında 5 metre kar yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde yer alan Mirgezer Üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 21:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 22:00
Hakkari’nin Yüksekova’da hayret verici görüntüler: Mayıs ayında 5 metre kar yağdı 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde yer alan Mirgezer Üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Hakkari’nin Yüksekova’da hayret verici görüntüler: Mayıs ayında 5 metre kar yağdı 2

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Mirgezer Üs bölge yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Hakkari'de mayıs ayında kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova’da hayret verici görüntüler: Mayıs ayında 5 metre kar yağdı 3

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

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