Hakkari’nin Yüksekova'da hayret verici görüntüler: Mayıs ayında 5 metre kar yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde yer alan Mirgezer Üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'ndeki Mirgezer Üs bölge yolunda karla mücadele çalışması yaptı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.