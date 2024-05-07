MET Gala 2024'te neler yaşandı? Kim ve Kylie kardeşler yine gündeme oturdu! Şoke eden iddia! Kim şık kim rüküş seçildi?

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala 2024, New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' temasının işlendiği bu yıl, birçok tasarımcı eserlerini yıldız isimlerin üzerinde görücüye çıkardı. En önemli prestij gecelerinden biri olan Met Gala'da Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya ve Kim Kardashian gibi isimler magazin gündemini her yıl olduğu gibi yine salladı. Geçtiğimiz yıl dikkatleri üzerine çeken İtalyan bir modelin ortaya attığı iddia ise oldukça konuşuldu. Model, Kylie Jenner'ı gölgede bıraktığı için bu sene düzenlenen törenden kovulduğunu ileri sürdü. İşte Met Gala gecesine dair her şey...
'Kırmızı Halı Olimpiyatları' olarak nitelendirilen Met Gala gecesinde, birçok tasarımcı eserlerini ünlü isimlerin üzerinde görücüye çıkardı. Her sene farklı bir tema ile yapılan gecenin bu yılki teması bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenildi. 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' temasına uygun giyinen ünlüler, adeta şıklık yarışına girdiler.
Herkesin giremediği biletlerin ise dudak uçuklattığı Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen gecede her sene olduğu gibi bu sene de Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Zendaya gibi isimler gündeme bomba gibi düştü.
KİM KARDASHİAN
Kim Kardashian, John Galliano imzalı gümüş rengi özel Maison Margiela elbisesiyle şaşırtıcı derecede küçük belini sergilerken Met Gala'da şok etkisi yarattı.