2 kez evlenen Burcu Kıratlı'dan boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Sinan Akçıl'la boşanma sebebi...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Ancak dokuz aylık bir evlilik süreci sonrası boşanma kararı almıştı. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çift, evliliklerinde yeni bir kriz yaşadı ve tekrar boşandı. Tüm bu gelişmeler sonrası Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'ye konuk olduğu programda; 3,5 yılda iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'la ilgili şok açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...