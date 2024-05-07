2 kez evlenen Burcu Kıratlı'dan boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Sinan Akçıl'la boşanma sebebi...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Ancak dokuz aylık bir evlilik süreci sonrası boşanma kararı almıştı. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çift, evliliklerinde yeni bir kriz yaşadı ve tekrar boşandı. Tüm bu gelişmeler sonrası Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'ye konuk olduğu programda; 3,5 yılda iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'la ilgili şok açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturdu.
9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı ancak ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi.
Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çift tekrar boşandı. Bu çalkantılı evliliklerinin ardından Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'ye bomba açıklamalarda bulundu. İşte Burcu Kıratlı'nın o açıklamaları...