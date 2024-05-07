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HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek açıkladı: Hangi bölgeleri ne bekliyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış riski olan iller...

Bahar geldi, havalar ısındı ısınacak derken ülkemizin büyük bir kesimi yağışlı ve gök gürültülü havaya teslim oldu. Peki havalar ne zaman ısınacak? Yağışlar nerelerde devam edecek? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı.Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının bazı bölgelerde artması beklenirken; bazı bölgelerde ise hala yer yer yağış beklentisi var. İşte son durum...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 22:07 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 22:07
HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek açıkladı: Hangi bölgeleri ne bekliyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış riski olan iller... 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek açıkladı: Hangi bölgeleri ne bekliyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış riski olan iller... 2

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek açıkladı: Hangi bölgeleri ne bekliyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış riski olan iller... 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 28°C, İSTANBUL 14°C, 23°C, KIRKLARELİ 11°C, 26°C, KOCAELİ 12°C, 27°C

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