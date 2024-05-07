HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek açıkladı: Hangi bölgeleri ne bekliyor? Hava sıcaklıkları artacak mı? Yağış riski olan iller...

1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.