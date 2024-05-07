Trabzonspor’un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul’a götürülmedi

A Spor ekranlarında yayınlanacak maçta yarın Fatih Karagümrük ile finale çıkabilmek için karşılaşacak olan Trabzonspor'da kadro açıklandı. Bordo mavililerde dün sakatlığı hakkında açıklama yapılan Trezeguet kadroda yer almadı.
Trabzonspor kafilesinde şu isimler bulunuyor;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Rayyan Baniya
5. Joaquin Fernandez
6. Stefano Denswil
7. Thomas Meunier
8. Mehmet Can Aydın
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Kerem Şen
14. Göktan Gürpüz
15. Umut Güneş
16. Enis Bardhi
17. Mislav Orsic
18. Taxiarchis Fountas
19. Nicolas Pepe
20. Edin Vişça
21. Paul Onuachu
22. Umut Bozok
Trabzonspor ilk karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek finale yükselebilmek için önemli bir avantaj yakalamıştı.