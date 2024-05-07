Trabzonspor’un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul’a götürülmedi

A Spor ekranlarında yayınlanacak maçta yarın Fatih Karagümrük ile finale çıkabilmek için karşılaşacak olan Trabzonspor'da kadro açıklandı. Bordo mavililerde dün sakatlığı hakkında açıklama yapılan Trezeguet kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler bulunuyor;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Rayyan Baniya

5. Joaquin Fernandez

6. Stefano Denswil

7. Thomas Meunier

8. Mehmet Can Aydın

9. Eren Elmalı

10. Arif Boşluk

11. Berat Özdemir

12. Batista Mendy

13. Kerem Şen

14. Göktan Gürpüz

15. Umut Güneş

16. Enis Bardhi

17. Mislav Orsic

18. Taxiarchis Fountas

19. Nicolas Pepe

20. Edin Vişça

21. Paul Onuachu

22. Umut Bozok

Trezeguet sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak

Trabzonspor ilk karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek finale yükselebilmek için önemli bir avantaj yakalamıştı.