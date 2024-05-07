Samsun’da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti! Yürek yakan detay

Samsun 'da 3. kattan düşen 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olay, Tepecik Mahallesi 1594 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (35), 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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