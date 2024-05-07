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Samsun'da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti! Yürek yakan detay

Son dakika haberleri... Samsun’da 3. kattan düşen 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan E.T'nin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 14:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:52
Samsun’da 3. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti! Yürek yakan detay

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Samsun'da 3. kattan düşen 35 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Tepecik Mahallesi 1594 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (35), 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YÜREK YAKAN DETAY
Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Erol Tarım'ın eşinin de hamile olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erol Tarım

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