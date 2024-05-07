Demet Akalın’dan olay hareket! Gözler Survivor Damla Can’a çevrildi! “Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak...”

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor All Star'da mücadele eden Damla Can'la ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği tepkiyle dikkat çekti. Akalın'ın Damla Can ile ilgili 'sinsi' ve 'iğrenç' kelimelerinin kullanıldığı paylaşıma kayıtsız kalmaması ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...