7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Ankara'ya ziyaretinde Türkiye ve Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı.
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Ankara'ya ziyaretinde Türkiye ve Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Devlet Nişanı tevcih ve anlaşma imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Başkan Erdoğan tarafından es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi. Tören sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliklerini içeren anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.
İmza altına alınan anlaşmalar şu şekilde:
1-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı
2- Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
3- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı
4-Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü
5-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı
6- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı
TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞI OKUNDU
Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri El Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
MERHABA ASKER
Başkan Erdoğan yürüyüşü sırasında Sabah'a eşlik ederken, Kuveyt Emiri askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı.
El Sabah'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve El Sabah, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti.
SAAT 12.50'DE ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ
Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanındaki karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
Sabah'ın iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önem arz ediyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.
7 YIL SONRA İLK ZİYARET
Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri köklü tarihi bağlara dayanıyor.
Ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım konularında çok boyutlu işbirliği mekanizmalarına sahip iki ülke arasında bölgesel meselelerde barış ve istikrarın korunmasına yönelik görüş ve vizyon birliği bulunuyor.
Türk ve Kuveytli yetkililer, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin iki ülke için daha sık ve düzenli diyaloğu zorunlu kılmasıyla yakın diyalog ve işbirliğini artırıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Sabah'ın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme iradesi, ilişkileri farklı kulvarlarda derinleştirme arayışlarını destekliyor.
İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ, BÖLGESEL ANLAMDA İSTİŞARE EDİLECEK EN ÖNEMLİ KONU
Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edilecek.
İki ülkenin ortak pozisyona sahip bulunduğu İsrail-Filistin meselesi, bölgesel anlamda ele alınacak en önemli konu olarak görülüyor.
İkili gündemde ise ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım gibi konuların olduğu önemli başlıklar bulunuyor.
İMZALAR ATILACAK
Kuveyt'le ekonomi, ticaret, inşaat, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda taraflar arasında yeni anlaşmalar imzalanacak.
Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolar
Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) Emir Sabah'ın ziyaretine ilişkin haberinde de Türkiye ile ilişkilerin geçmişine dair 1983'te ekonomi, sanayi ve teknik alanlarında, 1988'de de yatırım teşviki anlaşmasının imzalandığı bilgisi paylaşıldı.
Haberde Türk-Kuveyt Ortak İşbirliği Komitesinin ilk toplantısının Ekim 2013'te düzenlendiği ve çeşitli alanlarda 62 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor.
KUNA'ya göre Türkiye'de Kuveyt'e ait 400'den fazla şirket, Kuveyt'te de 50 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor.
Kuveyt'teki Türk şirketleri, çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor, bu firmalar Kuveyt'in yeni uluslararası havalimanı da dahil 50 proje çalışması yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolara, Kuveyt'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının değeri de 2 milyar dolara ulaştı.
Kuveyt yönetiminin 2035 vizyonu çerçevesinde yeni yatırımlar ve projeleri hayata geçirip petrol gelirine bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda girdiği dönüşüm sürecine Türk firmalarının daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.
Türkiye, bir taraftan da Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.
Türkiye, 2023'te yaklaşık 400 bin Kuveytli turiste ev sahipliği yaparken Türk vatandaşlarının da Kuveyt'i turizm destinasyonu olarak görmesi hedefleniyor.