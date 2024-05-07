Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 9 kişi Yeşilyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6'SI KIZ ÖĞRENCİ, 2'Sİ EV KADINI

Kazada hayatını kaybedenlerden, Şükrü Sağlam'ın (71) çiftçi, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen'in (44) ev kadını, Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam'ın (18) lise öğrencisi oldukları belirtildi.

SULTAN OKUL BİRİNCİSİYMİŞ, SENA'NIN İKİZ KARDEŞİ HASTANEDE

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin tamamının Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisi olduğu ve İslahiye Devlet Hastanesi'nde staj yaptıkları öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Sultan Erinmez'in okul birincisi olduğu öğrenilirken, Sena Taşkın'ın ikiz kardeşi Sude'nin da aynı kazada yaralandığı öğrenildi.

Hatice Gönen'in ise 2 engelli çocuğunun olduğu ve onlara baktığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.