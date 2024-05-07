Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan trafik kazasına karışan çimento yüklü aracın kazadan dakikalar önceki seyir hali, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı.
Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.
YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Öte yandan kazada yaşamını yitiren 8'i kadın, 9 kişi, kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.
Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mahalle meydanında helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçildi.
Ölenlerin yakınları törende tabutlara kapanarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 9 kişi Yeşilyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
6'SI KIZ ÖĞRENCİ, 2'Sİ EV KADINI
Kazada hayatını kaybedenlerden, Şükrü Sağlam'ın (71) çiftçi, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen'in (44) ev kadını, Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam'ın (18) lise öğrencisi oldukları belirtildi.
SULTAN OKUL BİRİNCİSİYMİŞ, SENA'NIN İKİZ KARDEŞİ HASTANEDE
Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin tamamının Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisi olduğu ve İslahiye Devlet Hastanesi'nde staj yaptıkları öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerden Sultan Erinmez'in okul birincisi olduğu öğrenilirken, Sena Taşkın'ın ikiz kardeşi Sude'nin da aynı kazada yaralandığı öğrenildi.
Hatice Gönen'in ise 2 engelli çocuğunun olduğu ve onlara baktığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.