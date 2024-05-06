GEÇ KALMA 3 BİN TL AL | Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi! Saat ve tarihe dikkat! Bayram ikramiyesini kimler alabilir?

Kurban Bayramı ikramiyesini milyonlarca emekli dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin 3 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ramazan ikramiyesini 3 bin TL'den alan emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Bunun için bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapmak yetecek. Peki ikramiye için nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.
Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.
Peki ikramiyeden kimler, nasıl yararlanacak? Ödemeler ne zaman yatırılacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...