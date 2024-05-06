GEÇ KALMA 3 BİN TL AL | Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi! Saat ve tarihe dikkat! Bayram ikramiyesini kimler alabilir?

Kurban Bayramı ikramiyesini milyonlarca emekli dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin 3 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ramazan ikramiyesini 3 bin TL'den alan emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Bunun için bu ay sonuna kadar aylık başvurusu yapmak yetecek. Peki ikramiye için nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...