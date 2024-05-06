Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.'ye saldırdı. Kalçasına ve sırtına isabet eden 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.

'KAFEDEN BIÇAK ALIP, SUSMASI İÇİN BIÇAKLADIM'

Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Leyla Sultan K.'nın ifadesinde Mehmet Salih B.'nin, ayrılmak istediği için ablasını ve ailesini tehdit ettiği için bıçaklarını belirterek, "Yol boyunca kavga ettiler. Küfretti, ablamı ve ailemi tehdit etti. 'Ayrılırsan seni de aileni de gebertirim' dedi. Önünden geçtiğimiz kafedeki masada bıçak gördüm. Ablama bağırmaya başlayınca onu durdurmak için bıçakladım. Öldürme niyetim olmadı. Sadece susmasını istedim" dediği öğrenildi.

Leyla Sultan K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.