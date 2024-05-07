Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan ’aile’ vurgusu! Eylem planı için tarih verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nda da sunumunu yaptığı belge ve 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planını 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını belirtti. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın ailenin ve toplumun her bir bireyinin huzur, mutluluk ve refahını önceleyen politika ve hizmetleri uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:



"Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli."



Göktaş, bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında işbirliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor."