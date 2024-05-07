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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, şimdiden transferde de karşı karşıya geldi. Çalışmalarına erken başlayan ezeli rakiplerden sarı lacivertliler, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gözde ismiyle bu hafta yüz yüze görüşecek. Kanarya, yıldız ismi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeye çalışacak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 17:03 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:52
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

FERDİ'YE VEDA!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

DZEKO BİLMECESİ

Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

GALATASARAY'A ÇALIM YOLDA!

Son sezonlarda yaşananın aksine bu defa yüksek sayıda transfer yapmamayı amaçlayan Fenerbahçe, nokta atışı isimlere yönelecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Bu doğrultuda Kanarya'nın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bizzat görüştüğü isim için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

RAFA SİLVA GÖRÜŞMESİ

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva'nın bu hafta içerisinde Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Roma ve Galatasaray'ın gümdeninde olan yıldız 10 numaraya yüksek bir imza parası ve maaş teklif edilecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

20 GOL 14 ASİST

Bu sezon Benfica formasıyla 50 maça çıkan Rafa Silva, 20 gol 14 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

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