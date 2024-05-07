Fenerbahçe’den Galatasaray’a yeni sezonun ilk golü! 20 gol 14 asistlik makine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.
Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.
İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.
Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.
FERDİ'YE VEDA!
Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.
DZEKO BİLMECESİ
Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.
OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR
Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.
Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
GALATASARAY'A ÇALIM YOLDA!
Son sezonlarda yaşananın aksine bu defa yüksek sayıda transfer yapmamayı amaçlayan Fenerbahçe, nokta atışı isimlere yönelecek.
Bu doğrultuda Kanarya'nın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bizzat görüştüğü isim için devreye girdiği öğrenildi.
RAFA SİLVA GÖRÜŞMESİ
Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva'nın bu hafta içerisinde Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği belirtildi.
Roma ve Galatasaray'ın gümdeninde olan yıldız 10 numaraya yüksek bir imza parası ve maaş teklif edilecek.
20 GOL 14 ASİST
Bu sezon Benfica formasıyla 50 maça çıkan Rafa Silva, 20 gol 14 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.