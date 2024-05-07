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İstanbul Eyüpsultan'da öğrenci tarafından silahla vurulan okul müdürü hastanede hayatını kaybetti | Silahla kaçarken görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 20:20 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 21:08
İstanbul Eyüpsultan’da öğrenci tarafından silahla vurulan okul müdürü hastanede hayatını kaybetti | Silahla kaçarken görüntülendi

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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 EL ATEŞ AÇTI

Olay, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, Iraklı lise öğrencisi Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

KARNINDAN VE BACAĞINDAN VURMUŞ

Yunus Emre Tüynüklü, müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

"5 AY SONRA GELİP MÜDÜRÜ VURUYOR"

Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık" dedi.

OKULDAN KAÇTI POLİSTEN KAÇAMADI

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde özel bir lisenin müdürüne silahlı saldırı düzenleyen Y.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir lisede, silahlı kavga çıktığının belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiştir. Olay yerinde okul müdürü olduğu belirlenen İ.O. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu anlaşılmış, olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Yürütülen saha çalışmalarında, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle okul idaresi tarafından okuldan atıldığı anlaşılan yaşı küçük Y.K. isimli şahsın, bu gerekçe ile okul müdürü İ.O. isimli şahsı silah ile yaraladığı belirlenmiştir. Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, "Taksirle Yaralama" ve "6136 SKM" suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca "Kayıp Şahıs" kaydının olduğu da tespit edilmiştir" denildi. Y.K.'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SİLAHLA KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırı anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 17 yaşındaki Y.K.'nın okula girdiği ve öğrencilerle konuştuktan sonra içeri girdiği. Saldırının ardından elinde silahla birlikte dışarı çıktığı görülüyor.

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