Görkem Ağgündüz

Galatasaray'ın şaşaalı galibiyetinin ardından Fenerbahçe, Konyaspor ile sezonun en kritik maçına çıktı. İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından İsmail Kartal, en kötü tercihi yaptı ve Fred'i 6'ya çekip Mert Hakan'ı sürdü sahaya. Hal böyle olunca Fred'in oyun kurma meziyetlerinden yararlanamayan Fenerbahçe, Tadic'in pozisyonu dışında tehlike yaratamadan tamamladı maçı. Takımın saha içi lideri olan ve Tadic ile beraber oyun aklı en yüksek isimlerin başında gelen Edin Dzeko, ilk 45'te arkadaşlarına taktik vermeye çalışsa da bu çabasının sonucunda Mert Hakan'dan taktik alırken buldu kendisini.

"Benim A, B, C ve Z'ye kadar oyun planım var!" diyen ve kazanılan maçların ardından "Samandıra'da yatıyorum" edebiyatı yapan İsmail Kartal, son aylarda evine sık gider oldu anlaşılan. İşler iyi giderken her zaman 'ben' dilini kullanan İsmail Hoca, son haftalarda ise her kötü sonucun ardından futbolcularını öne sürüyordu. Olympiakos'a elenilmesinin ardından suçu penaltıyı kaçıran futbolculara atan hoca, bu tarzıyla da oyuncularla arasındaki bağı tamamen koparmıştı. Konya maçından önce de "Umarım forma verdiğimiz oyuncular bizi mahcup etmezler" diyerek yine topu futbolculara atan İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısına kimsenin gitmemesini fırsat bilmiş olacak ki "Sorumluluk bende" diyebildi.

Sezonun kırılma haftalarına girilirken 'futbolu unuttu' denilen Ziyech'i prime dönemine döndüren Okan Buruk ile Fenerbahçe'yi ligin bu haftasına kadar taşıyan futbolcuları küstüren İsmail Kartal'ın yarışında kazanan tabii ki Galatasaray olacaktı. Konyaspor'un son dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne Fenerbahçeliler kadar Galatasaray camiasının sevindiğini de düşünüyorum. Çünkü bir kez daha Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk kutlama şansını elde ettiler. Tabii Fenerbahçe, pazar günü Kayseri'ye de takılmazsa. Bugüne kadar her açıklamasında 'saygı' bekliyorum diyen İsmail Kartal, kendi deyimiyle 'matematiksel olarak şansı devam etse de' ilk kez Fenerbahçe taraftarının protestosuyla karşılaşabilir...