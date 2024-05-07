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İZBAN Alsancak durağında raydan çıktı! Yolcular raylara indi

Son dakika haberleri... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve genel olarak grevleriyle gündeme gelen İZBAN Alsancak'ta raydan çıktı. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 10:42 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 11:01
İZBAN Alsancak durağında raydan çıktı! Yolcular raylara indi

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İzmir Konak'ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı.

Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

İZBAN Alsancak durağında raydan çıktı!

İzmir Konak'ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu'na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı.

İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN'ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi.

İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.

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