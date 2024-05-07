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ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları Avrupa'yı sardı!

ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Avrupa'daki üniversitelerde yayılmaya devam ediyor. İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi ve İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 22:04 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 22:52
ABD’deki üniversitelerde başlayan Gazze’ye destek protestoları Avrupa’yı sardı!

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İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.



ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Avrupa'daki üniversitelerde de yayılıyor.

İspanya'da üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri ülke geneline yayılmaya başladı



İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nde Filistin yanlısı bir grup öğrenci, Gazze'ye destek amacıyla üniversitenin içerisine kamp kurdu.



Kamp kuran yaklaşık 60 ila 70 öğrenci, üniversitenin İsrail bağlantılı şirket ve kuruluşlarla olan işbirliğini ve İspanyol hükümetinin de İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını kesmesini talep ediyor.



Öğrenciler, başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenecek mitinge katılacaklarını ve mitinge kadar kampta kalmayı planladıklarını açıkladı.



İSKOÇYA'DA DA ÖĞRENCİLER GAZZE İÇİN ÇADIR KURDU
İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Filistin yanlısı gruplar çadır kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi.
Avrupa'da bir üniversitede de daha Gazze'ye destek gösterileri başladı.



İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.



Edinburgh Üniversitesi Filistin İçin Adalet Derneği (EUJPS), üniversite yönetiminden İsrail'e bağlı şirketlerle iş yapmaktan tamamen vazgeçmesini, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımı kabul eden bir bildiri yayınlamasını, İsrail'in Filistin'in sömürgeleştirilmesindeki tarihi rolünü açıkça kınamasını, Gazze'den gelen Filistinli öğrencilere burs sağlanmasını, soykırıma katılan hiç kimsenin üniversiteye girmesine izin verilmemesini ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için İsrail'deki yatırımlarından elde ettiği kara eşit tazminat ödemesini talep etti.



Başka bir grup ise İskoçya parlamentosu binasının önünde bir araya gelerek, Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Göstericiler, burada da çadır kurarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

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