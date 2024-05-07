ABD’deki üniversitelerde başlayan Gazze’ye destek protestoları Avrupa’yı sardı!





Kamp kuran yaklaşık 60 ila 70 öğrenci, üniversitenin İsrail bağlantılı şirket ve kuruluşlarla olan işbirliğini ve İspanyol hükümetinin de İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını kesmesini talep ediyor.





Öğrenciler, başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenecek mitinge katılacaklarını ve mitinge kadar kampta kalmayı planladıklarını açıkladı.





İSKOÇYA'DA DA ÖĞRENCİLER GAZZE İÇİN ÇADIR KURDU

İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Filistin yanlısı gruplar çadır kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi.

Avrupa'da bir üniversitede de daha Gazze'ye destek gösterileri başladı.





İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.